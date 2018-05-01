Мурманск, 1 мая, 2018, 03:04 — ИА Регнум. Возрастающая важность Арктики для развития экономики России стала толчком для многих серьезных всесторонних исследований как этого региона, так и путей его освоения. О развитии российской Арктики и основных вызовах на пути этой задачи рассказывает генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов.

tpsdave Арктика

Огромная ресурсная база, источник самых востребованных полезных ископаемых, экономичный транспортный маршрут — все эти дары раскроет Русская Арктика при правильном хозяйственном освоении. Регион приходится поднимать в наши дни после тяжелого периода заброшенности, больно ударившего по нему в 90-е. Теперь необходимо вновь связать воедино материковую часть Арктики, расширив транспортную и иную инфраструктуру, насытив регион рабочей силой и техникой.

Железные дороги «Северный широтный ход», «Бованенково — Сабетта», Мурманский транспортный узел, «Белкомур», «Баренцкомур», «Карскомур» — вот те вектора, вдоль которых пройдут в дальнейшем людские и технические мощности, поднимающие Арктику. Свою роль сыграет и возрождаемый ледокольный флот, который должен стать значительно мощнее и эффективнее. Какие еще задачи и экономические решения содержит в себе арктический проект?

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