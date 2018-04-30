Лондон, 30 апреля, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Новым министром внутренних дел Великобритании назначен Саджид Джавид. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает ВВС.

Commons.wikimedia.org Перетасовка карточной колоды

Напомним, ранее стало известно, что глава британского МВД Эмбер Радд ушла в отставку. Причина такого решения британские СМИ считают скандал вокруг так называемого поколения Windrush — мигрантов из стран Африки и с Карибских островов, которых после Второй мировой войны приглашали в Великобританию, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы.

Некоторых переселенцев, приехавших в Соединенное Королевство в следующие несколько десятилетий, а также их родственников недавно объявили нелегальными иммигрантами

По данным некоторых британских СМИ, в распоряжение журналистов попали документы МВД, якобы свидетельствующие о том, что ведомство устанавливало целевые показатели депортации мигрантов, так как, вероятно, рассматривало их в качестве нелегалов.

Собственно, Радд обвинили в том, что она якобы вела парламент в заблуждение, поскольку знала о наличии в правительстве показателей по нормам ежегодной депортации нелегалов, но ничего не сказала.

Сама Радд утверждает, что ничего не знала о подобных документах. Тем не менее она извинилась за свою неосведомленность о миграционной политике министерства.

Новым главой МВД Великобритании становится Саджид Джавид. Он родился в Великобритании, а его отец — выходец из Пакистана. В политику Джвид официально пришел в 2010 году став депутатом палаты общин от Консервативной партии от избиирательного округа Бромсгроув (Вустершир).

По партийной лестнице он продвигался довольно быстро и уже в 2014 году стал министром культуры, СМИ и спорта в первом кабинете Дэвида Кэмерона. Во втором кабинете Кэморна Джвид был уже министром предпринимательства.

В кабинете Терезы Мэй Джавил занимал должность министра по делам общин и местного самоуправления. Теперь он стал главой МВД.