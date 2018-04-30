Архангельск, 30 апреля, 2018, 12:52 — ИА Регнум. «Сейчас очень важно, чтобы мы поддерживали и стабилизировали наши отношения с другими странами, чтобы многие хотели инвестировать в нашу экономику», — заявил в ходе своего выступления в Северном Арктическом федеральном университете глава Центра стратегических разработок, экс-министров финансов России Алексей Кудрин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Сейчас в Думе готовится антисанкционный закон, он требует значительной переработки. Там есть такой пункт, в котором говорится о том, что надо ограничивать взаимодействие или не взаимодействовать с иностранными юридическими лицами, доля в которых более 30% — у представителей США или других стран, внедривших санкции. Это 30% ведущих финансовых институтов страны. Принятие такого закона было бы очень ущербно для страны. Но я думаю, это все будет переработано», — заявил Кудрин.

Он напомнил, что в 2008 году объем прямых иностранных инвестиций составил почти 75%, а в прошлом — только 26,4%.