Кудрин: Нашей экономике нужно повышение пенсионного возраста
Архангельск, 30 апреля, 2018, 12:49 — ИА Регнум. «Демографическая волна в нашей стране ведет к существенному снижению трудоспособного населения», — заявил в ходе своего выступления в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) глава Центра стратегических разработок, экс-министров финансов России Алексей Кудрин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Он отметил, что принятие реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста, позволит остановить эту негативную тенденцию. «Нашей экономике всё-таки нужна рабочая сила. До 2030 года людей до 40 лет (то есть самых молодых, активных, восприимчивых) на 10 млн станет меньше. Чуть старшего поколения — до 60 лет — чуть больше, но суммарно мы получим около 7 млн сокращения трудоспособного населения. Сейчас идет сокращение от 700 до 1 млн человек в год», — заявил Кудрин.
Вместе с тем он озвучил прогноз, согласно которому за 10 лет «отомрет» 30% современных профессий. И ударит научно-технологическая революция, по его словам, в первую очередь по экономистам и юристам. «В Сбербанке типовые иски уже готовят роботы», — сообщил он. Перед вызовом окажутся и водители — через 10 лет, по прогнозу Кудрина, беспилотные автомобили станут реальностью даже для Архангельска.
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Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны готово на законодательном уровне обсуждать повышение пенсионного возраста, так как уже прошло достаточно времени для обсуждений и экспертизы.