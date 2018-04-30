Архангельск, 30 апреля, 2018, 12:49 — ИА Регнум. «Демографическая волна в нашей стране ведет к существенному снижению трудоспособного населения», — заявил в ходе своего выступления в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) глава Центра стратегических разработок, экс-министров финансов России Алексей Кудрин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

Он отметил, что принятие реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста, позволит остановить эту негативную тенденцию. «Нашей экономике всё-таки нужна рабочая сила. До 2030 года людей до 40 лет (то есть самых молодых, активных, восприимчивых) на 10 млн станет меньше. Чуть старшего поколения — до 60 лет — чуть больше, но суммарно мы получим около 7 млн сокращения трудоспособного населения. Сейчас идет сокращение от 700 до 1 млн человек в год», — заявил Кудрин.

Вместе с тем он озвучил прогноз, согласно которому за 10 лет «отомрет» 30% современных профессий. И ударит научно-технологическая революция, по его словам, в первую очередь по экономистам и юристам. «В Сбербанке типовые иски уже готовят роботы», — сообщил он. Перед вызовом окажутся и водители — через 10 лет, по прогнозу Кудрина, беспилотные автомобили станут реальностью даже для Архангельска.

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Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны готово на законодательном уровне обсуждать повышение пенсионного возраста, так как уже прошло достаточно времени для обсуждений и экспертизы.