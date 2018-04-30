Москва, 30 апреля, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Строительство морской части первой нитки газопровода «Турецкий поток» завершено. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает пресс-служба «Газпрома».

Gazprom.ru Вторая нитка «Турецкого потока»

«Сегодня у черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в районе турецкого населенного пункта Кыйыкёй расположенного в европейской части Турции ведется сооружение приемного терминала.

«С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены», — сообщили в «Газпроме».

Напомним, строительство глубоководной части первой нитки газопровода «Турецкий поток» вело специальное судно Pioneering Spirit компании Allseas. Это же судно будет укладывать глубоководную часть второй нитки данного газопровода. Укладка второй нитки начнется в третьем квартале 2018 года.

В «Газпроме» отмечают крайне высокий темп строительства. Суммарно по двум ниткам потроен уже 1161 километр морского газопровода. Это 62% от его общей протяженности.