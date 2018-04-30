Мадрид, 30 апреля, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Погода влияет на характер сообщений в социальных сетях, к такому выводу пришли исследователи из Испании, США и Австралии, сообщает 30 апреля Афинско-Македонское агентство новостей.

johnhain Эмоции

Исследователи, поделившиеся своими выводами в журнале «PLoS One», за 2009−2016 года изучили 2,4 млрд постов в Фейсбуке и 1,1 млрд сообщений в Twitter. Для анализа использовалась программа, в зависимости от употребляемых в посте слов сортирующая записи по эмоционально положительным и эмоционально отрицательным. После сортировки записи сравнили с ежегодными метеорологическими данными каждого региона.

Выяснилось, что при хорошей погоде в соцсетях больше позитивных сообщений, а при плохой, когда идут дожди, за окном пасмурно, слишком холодно или, наоборот, слишком жарко, эмоциональный заряд меняется на прямо противоположный. По словам одного из исследователей, профессора Эстебана Моро (Мадридский университет им. Карлоса III), степень влияния погоды на настроение человека соизмерима с влиянием таких событий, как землетрясение или массовое убийство в школе.