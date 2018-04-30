Тирасполь, 1 мая, 2018, 02:16 — ИА Регнум. Что означают усиливающиеся недавно политические атаки на руководство Приднестровья, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Артёменко.

(сс) Рождённый в СССР Олег Хоржан

Героически сопротивляющееся попыткам политического порабощения Приднестровье для многих недоброжелателей как кость в горле. 27 лет длится противостояние Тирасполя идеям, угнездившимся в соседней Молдове, идеям румынизации и предательства русского населения. При этом те, кто атакует Приднестровье на политическом фронте, делают ставки на самые разные силы — и вороватых приднестровских экс-лидеров, вроде Евгения Шевчука, и псевдокоммунистическую агитацию, работающую на побегушках у Молдавии во главе с О. Хоржаном.

Задача минимум — вернуть к власти в Приднестровье тех, кто своими руками развалит и распродаст политическую субъектность страны, как это пытался делать упомянутый Шевчук. А опору в широких массах должна обеспечить, по мысли авторов, «борьба с олигархами» в исполнении Хоржана. А Хоржан, выражая поддержку и понимание действий правительства Молдовы, называя маневры правящей партии Кишинева «справедливой борьбой», содействует тем, кто ведет подкоп под Приднестровье. Как вывести на чистую воду и остановить этих «борцов за справедливость», работающих на развал своей же страны?

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