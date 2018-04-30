* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, 30 апреля, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за серию взрывов в столице Афганистана — Кабуле. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает AFP.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Напомним, ранее сегодня стало известно о как минимум двух взрывах в Кабуле. Первый взрыв был устроен террористом-смертником на мотоцикле.

На данный момент известно о как минимум 25 погибших и 45 пострадавших. Среди погибших есть фотограф AFP Ша Мараи.

Напомним, последний раз взрыв в Кабуле произошел 22 апреля. Тогда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Жертвами взрыва стали 57 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после разгрома в Сирии и Ираке стали концентрироваться в Афганистане. При этом снбжение террористов и их переброску осуществляют неизвестные вертолеты без опознавательных знаков.