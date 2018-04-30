Красноярск, 30 апреля, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Обнародованы доходы депутатов Законодательного собрания Красноярского края за 2017 год. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ТОП-5 самых богатых красноярских парламентариев вошли Артур Мкртчян, Владимир Рейнгардт, Александр Бойченко, Юрий Данильченко и Пётр Гаврилов.

Цитата из х/ф «Окраина». Реж. Петр Луцик. 1998. Россия Олигарх

Артур Мкртчян за 2017 год заработал 60,2 млн рублей, его супруга — 15,86 млн рублей. Депутату принадлежат 15 земельных участков; жилой дом площадью 367,8 кв. м; 29 нежилых помещений; 28 нежилых зданий; промышленное сооружение площадью 984,0 кв. м; два сооружения; доли двух помещений; автофургон; автомобили Mazda Titan, ТагАЗ KJ Tager, ГАЗ М-20, Lexus LS600H, КамАЗ 34 6392D, ВАЗ-2346, КамАЗ 65 115, Daewoo Novus, ГАЗ-53; мотоцикл «Десна 200»; гидроцикл и другая техника. Супруга депутата — владелица квартиры площадью 107,2 кв. м, помещения площадью 58,2 кв. м, автомобилей Land Rover Range Rover, Citroen Berlingo, Citroen Jumpy, прицепа. Согласно информации с сайта краевого Заксобрания, Мкртчян с 2009 по 2010 год являлся заместителем директора по финансам строительной компании, в 2016 года стал депутатом регионального парламента.

Депутат Владимир Рейнгардт отчитался о доходах за 2017 год в размере 37,2 млн рублей (супруга — 2,3 млн). Рейнгардту принадлежат два земельных участка; жилой дом площадью 333,8 кв. м; квартира площадью 114,0 кв. м; гараж; автомобили Toyota Land Cruiser 76, УАЗ 22 069−6WD; трактор «Белорус 82.1»; прицепы; моторная лодка «Казанка БМ4», мототранспортные средства. Супруге парламентария принадлежат квартира площадью 56,9 кв. м; нежилое помещение 104 кв. м; автомобиль BMW 320. Также у семьи есть ещё две квартиры (144,9 кв. м и 120 кв. м). Напомним, Рейнгардт с 2007 года по настоящее время является начальником Красноярской железной дороги — филиала ОАО РЖД.

На третьем месте по доходам — Александр Бойченко, за прошлый год он заработал 36,79 млн рублей. Его супруга за этот период отчиталась о доходах в размере 423,86 тыс. рублей. Депутату принадлежат три моторных лодки, катер, пять легковых прицепов. Его супруга — владелица трёх земельных участков, трёх жилых строений на участках, трёх квартир (157,2 кв. м; 53,3 кв. м; 60,9 кв. м), гаража, автомобиля Mercedes-Benz GLE 400. Александр Бойченко с 2010 года по настоящее время является заместителем директора ООО ПФ «КТФ».

Юрий Данильченко за 2017 год заработал 30,69 млн рублей. Ему принадлежат три земельных участка, три жилых дома (298,8 кв. м, 224,3 кв. м, 96 кв. м), дача, три гаража, автомобиль Volkswagen Touareg. По данным Заксобрания, в 1992—2007 годах Данильченко руководил рядом частных организаций, с 2007 — депутат краевого парламента.

Депутат Пётр Гаврилов отчитался о доходах за прошлый год в размере 19,8 млн рублей. Ему принадлежат жилой дом площадью 371,8 кв. м и автомобиль Mercedes-Benz ML 63 AMG. Супруга парламентария за 2917 год заработала 1,99 млн. Гаврилов с 2006 года по настоящее время является гендиректором Горно-химического комбината в Железногорске.

Самым «бедным» депутатом по итогам 2017 года стал Егор Бондаренко (с 2012 года — заместитель генерального директора НЭУ ДПО «Экспертно-аналитический центр»), заработавший 573,04 тыс. рублей. Его супруга заработала 790,03 тыс.

Также менее 1 млн рублей заработали депутаты Евгений Петренко (917,24 тыс., супруга — 346,5 тыс.) и Дмитрий Жулёв (966,68 тыс.). Петренко с 2012 года являлся главным редактором КГАУ «Редакция газеты «Заря Енисея». Жулёв с 2015 года был главным врачом КГБУЗ «Игарская городская больница».

Спикер краевого Заксобрания Дмитрий Свиридов (в 2015—2016 годах был директором Красноярского представительства ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель») за 2017 год заработал 10,45 млн рублей. Его супруга — 1,1 млн. ей принадлежат два земельных участка, гараж, два нежилых помещения, автомобили Jeep Grand Cherokee и Mersedes GLK 220 CDI.

Также обращает на себя внимание декларация депутата Романа Гольдмана, являющегося с 2004 года по настоящее время генеральным директором ЗАО «Сангилен+». За 2017 год он заработал 4,46 млн рублей. Самым богатым депутатам Гольдман не является, однако ему принадлежат более 400 земельных участков.

Напомним, за 2016 год Артур Мкртчян заработал 78,57 млн рублей (супруга — 2,78 млн); Владимир Рейнгардт — 64,9 млн (супруга — 2,3 млн); Александр Бойченко — 25,82 млн (супруга — 4,1 млн); Юрий Данильченко — 12,9 млн; Пётр Гаврилов — 18,63 млн (супруга — 2,19 млн); Егор Бондаренко — 630,1 тыс. рублей; Евгений Петренко — 948,37 тыс. (супруга — 305,6 тыс.); Дмитрий Жулёв — 979,8 тыс.; Дмитрий Свиридов — 99,45 млн рублей (супруга — 21,8 тыс.); Роман Гольдман — 1,56 млн.