Токио, 30 апреля, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Власти Японии и США договорились продолжить политику максимального давления на Корейскую Народно-Демократическую республику для её полной денуклеаризации. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает японское агентство Kyodo.

内閣官房内閣広報室 Синдзо Абэ и Дональд Трамп

Сообщается, что в ходе прошедших в Аммане (Иордания) переговоров государственного секретаря США Майка Помпео с министром иностранных дел Японии Таро Коно была достигнута договорённость о продолжении политики максимального давления на Северную Корею с целью её полной денуклеаризации.

Напомним, 27 апреля состоялся первый за поелсдение 10 лет межкорейский саммит на высшем уровне. Лидер КНДР Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который вступил на территорию Южной Кореи с момента окончания военных действий на полуострове. Его переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином завершились договорённостью предпринять усилия для денуклеаризации Корейского полуострова.

Вскоре должны состоятся переговоры Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Однако в их успех мало кто верит, так как Трамп скорее всего поставит Киму неприемлемые условия по полному отказу от ядерных технологий и вывозу всего северокорейского ядерного оружия с территории страны без каких-либо гарантий.