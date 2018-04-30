Санкт-Петербург, 30 апреля, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Второй день в акватории Невы продолжается полюбившийся петербуржцам Фестиваль ледоколов. Он проводится уже в пятый раз и получил признание в качестве лидера рейтинга лучших событий России на майские праздники 2018 года. Фестиваль организован комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Санкт-Петербург»

Дарья Драй ИА REGNUM Ледоколы «Санкт-Петербург» и «Иван Крузенштерн»

Для участия в фестивале в Петербург зашли действующие ледоколы «Мудьюг», «Иван Крузенштерн», «Санкт-Петербург», «Новороссийск» и хорошо знакомый горожанам ледокол «Невская застава», который в зимний период регулярно колет лёд на Неве.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Мудьюг»

Дарья Драй ИА REGNUM Заход ледокола «Новороссийск» в акваторию Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Гости фестиваля на ледоколе «Иван Крузенштерн»

Дарья Драй ИА REGNUM Вид с ледокола «Новороссийск»

Мощные суда разместились вдоль набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной. На всех ледоколах для посетителей старше шести лет организованы бесплатные обзорные экскурсии по открытым палубам. Однако на суда не пустят в обуви на высоких каблуках — безопасность прежде всего!

Дарья Драй ИА REGNUM Ледокол «Иван Крузенштерн»

Дарья Драй ИА REGNUM На посту

Дарья Драй ИА REGNUM Рында на ледоколе «Мудьюг»

Отдельная программа организована на легендарном ледоколе-музее «Красин», находящемся на вечной стоянке в Петербурге. Он является филиалом Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге. Посещение открытой палубы ледокола «Красин» в дни фестиваля сделали бесплатным. Для тех, кто хочет посетить внутренние помещения и машинное отделение судна, доступны тематические платные экскурсии.

Дарья Драй ИА REGNUM Экскурсия на ледокол «Красин»

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль буксиров в Петербурге

Чтобы стать участником фестиваля, не обязательно посещать сами суда. На набережных, у которых бросили якорь ледоколы, организована интерактивная и развлекательная программа, детские творческие и развлекательные мастер-классы, конкурсы и викторины по тематике фестиваля. Здесь выступают уличные артисты и аниматоры.

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль Ледоколов в Петербурге

29 апреля в рамках фестиваля в акватории Невы прошел «Вальс буксиров», за которым понаблюдал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Буксиры в акватории Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Вальс буксиров в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Вальс буксиров в Петербурге

В финале фестиваля, 30 апреля, на Неве пройдет «Парад ледоколов». Ледоколы с помощью буксиров отойдут от причалов, попрощаются с гостями и участниками фестиваля протяжным гудком и уйдут на места своей службы.