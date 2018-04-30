Москва, 30 апреля, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Член комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) заявил, что президент США Дональд Трамп собирается поставить лидеру Корейской Народно-Демократической Республики очень жёсткие требования для ослабления санкций. Об этом Пушков написал накануне, 29 апреля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Неприемлемые условия

«Трамп намерен выставить Киму жёсткое требование для ослабления санкций: не просто отказ от ракетно-ядерной программы, а вывоз из страны ядерного оружия. Невероятно, чтобы Ким пошёл на такой ультиматум. При таком условии переговоры обречены», — пишет Пушков.

Напомним, в ближайшие недели должны состоятся прямые переговоры президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Этих переговоров удалось достичь после того, как Пхеньян согласился притормозить свою ядерную программу и выразил готовность к переговорам.

Однако перспективы реального урегулирования застарелого конфликта на Корейском полуострове по-прежнему туманны, так как слишком многое зависит от позиции США. Стоит вспомнить о переговорах 2005 года, когда казалось, что удастся достичь реального соглашения по северокорейской ядерной программе и нормализовать ситуацию на Корейском полуострове. Те переговоры были сорваны именно из-за позиции США.

Шестисторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи известные как «Пекинский процесс», начались в августе 2003 года после того, как КНДР заявила о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия и отказалась сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Их участниками являются КНДР, Россия, США, Китай, Япония и Республика Корея.

В ноябре 2005 года переговоры зашли в тупик. США требовали от Северной Кореи безоговорочного свертывания ядерных программ. КНДР, в свою очередь, настаивает на предоставлении ей предварительных гарантий безопасности. Переговоры были возобновлены лишь 18 декабря 2006 года после более чем годичного перерыва. За это время Северная Корея успела провести ядерные испытания и запуски баллистических ракет. В ответ на это 14 октября Совет Безопасности одобрил резолюцию, в которой потребовал у КНДР отказаться от подобных действий в будущем, ввел санкции в отношении Пхеньяна и призвал его вернуться за стол переговоров.

Далее переговоры снова зашли в тупик и несмотря на проведение ещё нескольких раундов не смогли привести к какому-то результату.

Российский лидер Владимир Путин в конце 2017 года заявил, что США в те годы по сути спровоцировали КНДР на выход из переговоров.

«В 2005 году с Северной Кореей в принципе договорились, что она прекращает свою военную ядерную программу. Северная Корея взяла на себя определенные обязательства. Все согласились, подписали эти соглашения. Буквально через несколько месяцев Соединенным Штатам показалось мало этих договоренностей. Были произведены аресты счетов северокорейских банков, сказали, что Северная Корея должна еще что-то сделать — за пределами договоренностей. Но Северная Корея плюнула на это и вышла из всех договоренностей — и начала снова развивать свою ядерную программу. Ну зачем вы это сделали? Мало показалось? Но зачем тогда подписывали, если считали, что этого мало? Спровоцировали, на самом деле, Корею на выход», — напомнил президент Путин.

В 2017 году КНДР резко интенсифицировала свою ядерные и баллистические испытания, что привело к новому витку противостояния и санкций против Северной Кореи. К концу 2018 году ряд экспертов заявил, что фактически КНДР стала ядерной державой с арсеналом межконтинентальных баллистических ракет.

В начале 2018 года на фоне некоторого спада эскалации на фоне зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, в которых участвовали и северокорейские атлеты, начались межкорейские переговоры, пиком которых стал межкорейский саммит на высшем уровне 27 апреля. В тот день лидер КНДР впервые с момента окончания боевых действий на Корейском полуострове вступил на территорию Южной Кореи.

Тем не менее не стоит забывать, что на территории Южной Кореи находятся американские войска и Сеул по-прежнему довольно сильно зависит от Вашингтона, как в политическом, так и в экономическом плане.

Во многом южнокорейская экономическая мощь зависит от США, которые встроили эту страну в ту международную экономическую систему, что Вашингтон сформировал еще в годы холодной войны и которая кардинально расширилась после падения СССР.

Сеул не может себе позволить резких движений на международной арене, так как Вашингтон обладает мощными рычагами давления на власти Южной Кореи. Тем не менее нельзя сказать, что США тотально контролируют Южную Корею. Судьба реального урегулирования конфликта на Корейском полуострове не предопределена.