Сеул, 30 апреля, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Министерство обороны Южной Корее вскоре займется демонтажем мощной системы громкоговорителей, которые были установлены в демилитаризованной зоне на границе с Корейской Народно-Демократической республикой. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Южной Кореи

Речь идёт о мощных громкоговорителях, которые Сеул использовал в ходе своей пропагандистской кампании против Пхеньяна.

Ранее, 27 апреля, впервые за последние 10 лет состоялся межкорейский саммит на высшем уровне. Лидер КНДР КИм Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который вступил на территорию Южной Кореи, где состоялись его переговоры с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.

Лидеры двух стран договорились условились предпринять усилия для денуклеаризации Корейского полуострова. Также был достигнут ряд других договорённостей, в частности о демонтаже громкоговорителей.

Министерство обороны Южной Кореи намерено начать демонтаж громкоговорителей уже 1 мая.