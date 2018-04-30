Кабул, 30 апреля, 2018, 07:45 — ИА Регнум. В столице Афганистана — Кабуле прогремел мощный взрыв. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя местных властей.

U.S. Army Взрыв. Афганистан

Сообщается, что взрыв прогремел в одном из кварталов в центре Кабула. По предварительным данным погибли по меньшей мере четыре человека, ещё восемь получили травмы различной степени тяжести.

На месте взрыва работают сотрудники полиции. Причина взрыва устанавливается.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Напомним, последний раз взрыв в Кабуле произошел 22 апреля. Тогда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Жертвами взрыва стали 57 человек.