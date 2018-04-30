Благовещенск, 30 апреля, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Число очагов природных пожаров в Амурской области сократилось более чем вдвое. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщил глава МЧС Владимир пучков на совместном выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Амурской области.

28.mchs.gov.ru Сотрудник МЧС осуществляет подворный обход. Амурская область

«За сутки потушено 16 пожаров на общей площади 127 тыс. гектаров. Остаются 10 очагов пожаров», — рассказал Пучков.

Министр также отдал распоряжение принять все необходимые меры для окончательной ликвидации природных пожаров в Амурской области.

Также поручено сформировать мобильные бригады для проведения регулярных противопожарных рейдов.

«Я попрошу сформировать мобильные бригады из сотрудников Государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора, Рослесхоза для проведения противопожарных рейдов по всем населённым пунктам и дачным участкам», — заявил Пучков.

Стоит отметить, что в регионе сухая ветренная погода сменилась дождями.

Напомним, в Амурской области из-за многочисленных лесных пожаров 7 апреля был введен режим чрезвычайной ситуации.

На данный момент также известно, что пожар на территории Хинганского природного заповедника, который бушевал с 16 апреля, потушен.