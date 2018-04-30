Пекин, 30 апреля, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И намерен 2 мая посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику с официальным визитом. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Китая.

Roman Harak Китайско-корейская дружба

Сообщается, что Ван И прибудет в Пхеньян 2 мая и пробудет там до 3 мая.

Визит главы МИД КНР в Северную Корея состоится в преддверии переговоров президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, ранее глава США заявил, что намерен встретится с северокорейским лидером в период со 2 по 3 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в урегулировании застарелого конфликта на Корейском полуострове наметились положительные тенденции после того, как Пхеньян объявил о готовности приостановить свою ядерную программу.

После этого состоялся первый за последние 10 лет межкорейский саммит на высшем уровне. Более того, северокорейский лидер впервые с момента окончания боевых действий на Корейском полуострове вступил на территорию Южной Кореи. Стороны выразил готовность к дальнейшему сближению.