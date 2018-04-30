Ньюпорт, Великобритания, 30 апреля, 2018, 05:56 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в Уэльсе в результате наезда автомобиля. Об этом сообщает издание Wales Online.

Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США Автомобиль

ЧП случилось 29 апреля в городе Ньюпорт, где проходил марафон с участием около 6 тыс. бегунов. Водитель трижды направлял легковой автомобиль в толпу людей.

Отмечается, что бегуны пытались вытащить водителя из авто, однако он увеличивал скорость и вновь таранил людей. Пострадавших госпитализировали, у двоих диагностированы серьезные травмы.

Злоумышленник сбежал с места аварии, вскоре его автомобиль нашли сгоревшим. Самого водителя задержали — им оказался 18-летний молодой человек.

Имя подозреваемого не называется. Полиция задержала его в подозрению в причинении вреда здоровью и опасном вождении.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля фургон врезался в группу пешеходов в канадском Торонто. В результате погибли десять, ранены — 16 человек. Обвинения в убийстве и покушении на убийство были предъявлены 25-летнему Алеку Мнассиану.

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