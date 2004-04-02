Красноярский край, 2 апреля, 2004, 10:24 — ИА Регнум. С апреля 2004 года вступил в силу закон об альтернативной службе. Во время этого весеннего призыва в Красноярском крае поступило всего 56 заявлений об альтернативной службе. Об этом 2 апреля на пресс-конференции рассказал заместитель военного комиссара Красноярского края Александр Жаукенов. Он отметил, что в этот весенний призыв от молодых людей поступило всего 56 заявлений о желании пройти альтернативную службу. Для сравнения, в осеннем призыве 2003 года таких заявлений было 174.

"Может быть, молодые люди отказались от желания служить альтернативно именно потому, что здесь приходится служить 3, 5 года, тогда как в обычных войсках - полтора или два года", - подчеркнул он. Теперь, после подачи заявлений на альтернативную службу, их должна рассмотреть призывная комиссия и, если заявления молодых людей удовлетворят членов комиссии, " мы оформим заявку на этого призывника и отправим его в какое-либо гражданское учреждение", - резюмировал Жаукенов.