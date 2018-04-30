Париж, 30 апреля, 2018, 05:35 — ИА Регнум. Президенты Франции и Ирана Эммануэль Макрон и Хасан Рухани более часа говорили по телефону об иранском соглашении по атому. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Yagasi Основные объекты ядерной программы Ирана

Переговоры Макрона и Рухани прошли 29 апреля и касались ситуации вокруг иранского соглашения. Французский лидер высказал пожелание, чтобы заключенный в 2015 году договор был сохранен, и чтобы могли начаться обсуждения в рамках трех дополнительных тем — контроля ядерной активности после 2025 года, баллистической программы Тегерана и ключевых региональных кризисов.

«Президент Французской республики и президент Ирана договорились работать в ближайшие недели над сохранением содержания соглашения 2015 года во всех составляющих, а также по ситуации в Йемене и Сирии», — говорится в сообщении.

Собеседники условились, что иранские и французские министры и советники будут плотно работать по указанным темам в ближайшее время, контактируя с постоянными членами Совета Безопасности ООН, а также партнерами из Европы и ближневосточного региона.

Как передает агентство France-Presse, Рухани в беседе с Макроном назвал совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана не подлежащим обсуждению. Соглашение по ядерной программе не может быть предметом переговоров, Тегеран не согласится ни с какими новыми ограничениями, выходящими за пределы его обязательств, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2015 года Иран, а также США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия достигли соглашения по иранской ядерной программе. В обмен на отмену санкций Тегеран обязался допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты.

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