Лондон, 30 апреля, 2018, 05:03 — ИА Регнум. В Лондоне широко распространяются ядовитые гусеницы. Городские власти просят жителей не прикасаться к ним, сообщает Daily Star.

Katya Гусеница

Британская столица переживает нашествие личинок дубового шелкопряда. Во время миграций эти гусеницы передвигаются длинными колоннами, а селиться предпочитают в дубовых лесах.

Тело гусениц покрыто тысячами волосков, содержащих токсичные вещества. При контакте с ядом у человека может появиться сыпь, тошнота, приступы астмы.

Колонии гусениц уже появились на дубах в городских парках. Лондонцев призвали избегать контакта с гусеницами и не допускать, чтобы с ними контактировали домашние животные.

На борьбу с личинками брошены специальные лесные службы — они развешивают на дубах ловушки.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе полиция британского Ридинга предупредила жителей о сбежавшем из питомника волке. В целях безопасности учеников ближайшей к питомнику школы несколько часов не выпускали наружу.

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