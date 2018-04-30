Лондон, 30 апреля, 2018, 04:38 — ИА Регнум. Посольство России в Великобритании прокомментировало статью в газете Sunday Times о влиянии «российских ботов» на выборы в Соединенном Королевстве. Речь идет об ожидаемом информационном вбросе, несерьезном и абсурдном, отмечают дипломаты.

Британский флаг

«Мы понимаем эту логику: Россию пытаются втянуть в межпартийные разборки, разыграть российскую карту в сиюминутных внутриполитических целях», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Публикация вышла в преддверии досрочных парламентских выборов в Британии, намеченных на 3 мая. Прежде России уже приписывали поддержку Brexit — выхода Великобритании из состава ЕС — и его сторонников, напомнили дипломаты.

Материал в Sunday Times несерьезен. Предположение о влиянии сомнительных «ботов» на мнение и выбор миллионов британских подданных — абсурдно, отмечают они.

В посольстве подчеркнули, что британская сторона упорно не желает официально обсуждать с Москвой вопросы кибербезопасности, хотя глава МИД РФ Сергей Лавров предлагал такой вариант своему британскому коллеге Борису Джонсону.

«Если за стол переговоров сядут специалисты, то и разговор у них будет серьезным и предметным, а к такой беседе Великобритания очевидно не готова», — считают в дипмиссии.

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