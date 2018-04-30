Пхеньян, 30 апреля, 2018, 04:08 — ИА Регнум. Единый часовой пояс будет установлен на Корейском полуострове 5 мая. Об этом 30 апреля сообщает государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.

Bjørn Christian Tørrissen В КНДР

Часы в КНДР будут переведены на 30 минут вперед. Таким образом, северокорейское время станет единым с временем в Южной Корее.

«Применять пхеньянское время с 5 мая 107 года чучхе», — говорится в постановлении парламента КНДР.

Договоренность о переходе на общее время была достигнута во время встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пханмунджоме.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля руководители обеих Корей провели встречу в пограничном Пханмунджоме. Переговоры на высшем уровне между Сеулом и Пхеньяном состоялись впервые за последние десять лет.

Итогом саммита стало подписание декларации о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Стороны договорились о переходе от существующего перемирия к мирному соглашению уже в 2018 году.

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