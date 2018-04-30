Лондон, 30 апреля, 2018, 03:48 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подала в отставку после непреднамеренного обмана парламентариев относительно нормативов по депортации мигрантов. Об этом говорится в письме Радд, адресованном премьер-министру Терезе Мэй.

Chris McAndrew Эмбер Радд

«Я считаю это необходимым, поскольку я непреднамеренно ввела в заблуждение парламентский комитет по внутренним делам относительно целевых показателей по выдворению нелегальных иммигрантов», — написала Радд.

В обращении, опубликованном пресс-службой британского правительства, Радд отмечает, что просит о сложении полномочий с большим сожалением. Тереза Мэй приняла отставку Радд.

В ответном письме главы правительства говорится, что МВД под руководством Эмбер Радд «проводило жесткую, но справедливую иммиграционную политику». Усилия были направлены на «увеличение числа высылаемых нелегальных мигрантов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Великобритании разгорелся скандал вокруг так называемого «поколения Windrush». После Второй мировой войны британские власти, намереваясь восполнить нехватку рабочей силы, приглашали в страну выходцев из Африки и с Карибских островов. Почти 500 мигрантов прибыли в 1948 году на корабле Windrush.

В дальнейшем многие родственники прибывших рассматривались как нелегальные мигранты, некоторым пришлось покинуть Соединенное Королевство. СМИ сообщили о нормативных показателях, установленных в МВД для высылки нелегальных мигрантов. Радд сначала заявила, что не знала о нормативах, однако позже призналась в обратном.