Дамаск, 30 апреля, 2018, 02:27 — ИА Регнум. Ракетным ударам подверглись позиции правительственных сил Сирии в районе городов Хама и Алеппо. Об этом 30 апреля сообщает правительственный телеканал Syria.

Фото из открытых источников Истребитель F-16 израильских ВВС

Отмечается, что атака была совершена 29 апреля в 22:30 по местному времени (совпадает с московским). В сети опубликовано видео крупного пожара под Хамой, вызванного ракетным ударом.

Канал Directorate 4 сообщает об ударе ВВС Израиля по базе 47-ой бригады сирийской армии к югу от Хамы. Этот объект, находящийся в 220 км от Дамаска, используется иранским Корпусом стражей исламской революции.

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По данным телестанции Sky News Arabia, удар также пришелся по населенному пункту Сальхаб в окрестностях Хамы. Кроме того, ракеты ударили по военному аэродрому к востоку от Алеппо.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля территория Сирии уже подвергалась массированному ракетному удару — атаку без санкции Совета Безопасности ООН предприняли США, Великобритания и Франция. По заявлениям союзников, удар по сирийским объектам стал ответом на «химатаку» в городе Дума, якобы предпринятую Дамаском.

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