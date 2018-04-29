Вашингтон, 30 апреля, 2018, 01:41 — ИА Регнум. В первый уик-энд после премьеры фантастический боевик «Мстители: война бесконечности» собрал в кинотеатрах более $630 млн. Такой результат является мировым рекордом, сообщает издание Variety.

рекламный постер Х/ф «Мстители: война бесконечности», США, 2018 г

Данные о кассовых сборах — предварительные. В странах Северной Америки за период с 27 по 29 апреля фильм был показан в 4 тыс. 474 кинотеатрах и собрал $250 млн.

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Остальные $380 млн сборов приходятся на 52 страны без учета Китая. По этому показателю — сборам за пределами Северной Америки — картина братьев Руссо уступает последней части серии «Форсаж», заработавшей за премьерный уик-энд $443 млн.

Не исключено, что по итогам окончательного подсчета цифры несколько изменятся, отмечает издание. Об этом станет известно 30 апреля.

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«Мстители: война бесконечности» — очередной фильм студии Marvel Studios о борьбе супергероев с могущественным злом. «Мстители», первый боевик серии, вышел на экраны в 2011 году, второй — «Мстители: Эра Альтрона» — четыре года спустя.

В новом фильме поклонники серии вновь увидели Человека-паука, Небулу, Черную вдову, Железного человека, Доктора Стрэнджа и Тора. Главные роли исполнили Том Холланд, Карен Гиллан, Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни-младший, Бенедикт Камбербэтч, Крис Хемсворт.