Вашингтон, 29 апреля, 2018, 22:58 — ИА Регнум. В Вашингтоне на фитосанитарный карантинный контроль помещен саженец дуба, посаженный на лужайке Белого дома несколько дней назад президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает The Huffington Post со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

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«Молодой дуб находится на карантине», — отметил источник.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что саженец дуба, который на днях посадили президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, исчез с лужайки Белого дома в Вашингтоне.

Издание обнародовало фото места, где должен находиться посаженный лидерами государств саженец. Однако вместо дерева на лужайке была видна лишь пожелтевшая трава.

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