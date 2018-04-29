Ростов-на-Дону, 29 апреля, 2018, 22:32 — ИА Регнум. Футболисты «Ростова» на своем поле переиграли «Тосно» в матче двадцать восьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:0.

Andy03 Футбольный мяч

Героем встречи в составе победителей стал нападающий Эльдор Шомуродов, оформивший дубль.

После двадцати восьми матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. Клуб «Тосно», набравший 24 балла, находится на пятнадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 28-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Тосно» (Тосно) — 2:0.

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