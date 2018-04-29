Берлин, 29 апреля, 2018, 22:06 — ИА Регнум. Министры финансов Франции и Германии Брюно Ле Мэр и Олаф Шольц на встрече в эту субботу, 28 апреля, пообещали подготовить «дорожную карту» реформ Европейского союза до следующего саммита глав государств и правительств ЕС, который пройдет в июне в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle. Теперь в Берлине настроены решительно.

1news.md Венецианская комиссия Совета Европы

«Мы с большим оптимизмом оцениваем вероятность того, что нам это удастся», — отметил вице-канцлер Германии Олаф Шольц.

Однако в ЕС оптимизм германского министра разделяют не все: нынешнее заявление о готовящихся преобразованиях в еврозоне было сделано на фоне далеко не полной поддержки со стороны Брюсселя инициатив настаивающего на нововведениях французского президента Эмманюэля Макрона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году французский лидер выдвинул ряд амбициозных предложений по реформированию Европейского союза, среди которых было создание единой европейской армии к 2020 году, единого бюджета, финансируемого за счет налоговых поступлений от стран, входящих в зону евро, а также поста министра финансов еврозоны. Все это, по словам Макрона, в итоге должно будет привести к «воссозданию независимой, единой и демократической Европы».

Опасения относительно проекта реформ Макрона есть и у самого Берлина. В немецком бундестаге полагают, что данный шаг будет означать не что иное, как усиление финансовой поддержки менее стабильных в этом отношении Италии и Греции, и поэтому требуют увязать выделение средств этим странам с проведением реформ.

«Крайне важно, чтобы Германия и Франция смогли достичь согласия по данным вопросам», — подчеркнул Шольц.

В свою очередь французский министр Брюно Ле Мэр выразил уверенность в том, что «выработать компромисс» сторонам удастся до июня.

Напомним, что в минувший четверг, 19 апреля, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с французским лидером Эмманюэлем Макроном среди прочих сфер, которые могут затронуть изменения, назвала общеевропейскую политику в отношении беженцев и общую внешнюю политику, а также экономическое сотрудничество, включая возможное создание банковского союза.