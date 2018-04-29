Берлин, 29 апреля, 2018, 22:02 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель завершила свой короткий визит в Вашингтон без какого-либо существенного прогресса по ключевым вопросам повестки дня, сообщает немецкое информационное агентство DPA. Несмотря на дружелюбную атмосферу трехчасовой встречи, напряжение в германо-американских отношениях осталось.

The White House Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп

В их первую встречу в марте 2017 года американский лидер Дональд Трамп отказался от рукопожатия с федеральным канцлером Ангелой Меркель, а на этот раз он протянул ей руку несколько раз, и даже поцеловал в знак приветствия. Однако на этом продуктивность встречи двух лидеров себя исчерпывает, пишут немецкие СМИ.

В американских СМИ столь обсуждаемую встречу оценили как «рутинный рабочий визит», в ходе которого не произошло ничего такого, что могло бы в краткосрочной перспективе изменить ситуацию в напряженных отношениях США и ФРГ. И это касается как торгового спора между США и Европой по поводу новых импортных пошлин на сталь и алюминий, вступающих в силу уже с 1 мая, так и ядерной сделки с Ираном или оборонных расходов союзников по НАТО.

Одной из основных целей визита было решение вопроса о новых защитных тарифах на продукцию из стали и алюминия, который так волнует представителей немецкой экономики. Однако после переговоров с Трампом федеральный канцлер ничего конкретного сказать не смогла: «Мы обменялись мнениями о состоянии переговоров», — коротко отметила Меркель. О своем намерении решение о тарифах отозвать Трамп также ничего не упомянул.

Немецкий бизнес по-прежнему усматривает небольшой шанс, что Трамп все же откажется от протекционистских тарифов. «Это, безусловно, не прорыв, но дверь для разрешения спора о защитных импортных пошлинах США пока остается открытой», — сказал DPA президент Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии Хольгер Бингман.

В ходе совместной с Меркель пресс-конференции Трамп вновь настаивал на увеличении военных расходов союзников по НАТО: Германия и другие входящие в Альянс страны должны тратить на оборону не менее 2% от ВВП к 2024 году. Каждый должен «оплатить свою справедливую долю», подчеркнул в ходе конференции президент США.

Германия все еще находится далеко от этой отметки, затрачивая на оборону 1,24% своего ВВП. Однако в Берлине цель НАТО интерпретируют иначе — ведь к отметке в 2% необходимо только приблизиться.

Не наблюдалось сближения между сторонами и по вопросу ядерной сделки с Ираном. Ангела Меркель защищает достигнутое с Тегераном соглашение, которое Трамп, в свою очередь, уже неоднократно ставил под сомнение. На встрече НАТО в Брюсселе новый госсекретарь США Майк Помпео лишь еще раз подпитал озабоченность международного сообщества ядерной проблемой Ирана. К 12 мая Дональд Трамп должен решить, останутся ли приостановленные санкции США в отношении Ирана таковыми.

В Берлине зампредседателя свободных демократов Михаэль Тойрер напомнил о приверженности Германии принципу свободной торговли в трансатлантическом регионе.

«Госпожа Меркель должна сделать этот принцип центральным приоритетом нашей экономической политики и работать в этом направлении более усердно», — подчеркнул политик.