Москва, 29 апреля, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Вопрос представителя британских СМИ во время брифинга при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с жителями Сирии по ситуации в городе Дума был «хамским». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» канала «Россия 1».

Alexas_Fotos Сирия в огне

«Первый вопрос задал британский журналист, он сразу спросил у сирийцев, сколько им заплатили за участие в этом брифинге, — цитирует Захарову РИА «Новости». — Это сверх цинизма».

По ее словам, хамский вопрос был задан специально для того, чтобы «ввести людей в ступор, сразу обвинить их в подкупе, лжи и намеренной дезинформации».

При этом дипломат подчеркнула, что на брифинге при ОЗХО западных партнеров как таковых не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия в Гааге постоянные представители РФ и Сирии при ОЗХО провели брифинг для государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия, посвящённый так называемой «химической атаке» в сирийском городе Дума 7 апреля.

В мероприятии приняли участие 17 сирийцев, в том числе семья мальчика Хасана Диаба, ранее рассказавшего о том, как его поливали водой после «событий» в Думе, а также медики, непосредственно присутствовавшие на месте.

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