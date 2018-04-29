Егорьевск, Московская область, 29 апреля, 2018, 21:23 — ИА Регнум. По факту гибели двух детей в результате пожара в квартире жилого дома в Подмосковье возбуждено уголовное дело (ч.3 Ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Tammy Sue Пожар

Трагедия произошла в воскресенье, 29 апреля, в городе Егорьевске.

«В квартире расположенной на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома произошло возгорание, — говорится в сообщении. — В ходе тушения пожара обнаружены тела двух малолетних дней, третий в бессознательном состоянии доставлен в больницу».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб (следователи, криминалисты и сотрудники пожарной службы).

Причины пожара пока неизвестны.

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