Манчестер, Великобритания, 29 апреля, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Футболисты «Манчестер Юнайтед» на своем поле переиграли «Арсенал» в матче тридцать шестого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 29 апреля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счетом 2:1.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Поль Погба и Маруану Феллайни. У гостей мяч забил Генрих Мхитарян.

Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» пока занимает второе место, имея в активе 77 очков. Клуб «Арсенал», набравший 57 баллов, находится на шестой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 36-й тур

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Арсенал» (Лондон) — 2:1.

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