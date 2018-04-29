Вашингтон, 29 апреля, 2018, 20:44 — ИА Регнум. В Вашингтоне с лужайки Белого дома исчез саженец дуба, который на днях посадили президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Об этом пишет Daily Mail.

US Embassy France Президенты Трамп и Макрон

Издание обнародовало фото места, где должен находиться посаженный лидерами государств саженец. Однако вместо молодого дуба на лужайке видна лишь пожелтевшая трава.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США с трехдневным визитом. Он подарил президенту США Дональду Трампу дуб с севера Франции — из мест, где началась высадка американских солдат во время Второй мировой войны.

Дерево, посаженное лидерами Франции и США, должно было символизировать крепкую дружбу между странами.

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