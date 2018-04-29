Москва, 29 апреля, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Наступает неизбежное время смены министров: после инаугурации президента, которая состоится 7 мая 2018 года, по закону произойдет техническая отставка кабмина. Затем глава государства должен будет в течение двух недель внести в Госдуму РФ кандидатуру нового премьера, а тот — уже в течение недели — предложит президенту свою команду. Даже титулованные политологи и эксперты не рискуют гадать, кто из действующих министров сохранит портфель, кто пойдет на повышение, а кто отправится в отставку, так что и мы не станем гадать, просто запасёмся терпением и скоро всё узнаем. А в преддверии смены глав в будущем учебнике истории проанализируем, чем запомнится нынешняя глава Министерства образования и науки Ольга Васильева.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство Русской школы

Несомненно, прежде всего, в отличие от её предшественника, который был больше сосредоточен на науке, — вниманием к школьному образованию. Она вернула в школы астрономию, так что есть надежда, что в ближайшем будущем россияне перестанут утверждать, что Солнце вращается вокруг Земли; обещала к 2020 году сделать обязательными экзаменами иностранный язык и историю; призвала вернуть в школы психологов, логопедов и шахматные кружки — то лучшее, что было в советской системе образования. Однако самая свежая и запоминающаяся инициатива Ольги Васильевой — пересмотр результатов экспертиз школьных учебников, претендующих на включение в Федеральный перечень учебников (ФПУ). На «переэкзаменовку» в Российскую академию образования (РАО) было отправлено более 1,8 тыс. школьных учебников, заключения получены по 1117, из которых лишь 781 — положительные. Однако на Федеральный перечень это не повлияло: в итоге он не был изменён на излёте министерского срока.

Так что результаты повторной экспертизы новых претендентов на ФПУ будут разосланы членам научно-методического совета по учебникам при Минобрнауки для анализа, послужат поводом для обсуждения и дальнейшей дискуссии об изменениях в школьной программе, которую будут вести уже под предводительством нового министра.

Можно предположить, что те издатели, на чьи учебники специалисты РАО дали отрицательные заключения, потребуют пересмотра результатов и повторной экспертизы; что Российская академия наук и Российская академия образования, которые столкнули лбами в экспертной войне заключений, будут спорить и выяснять, кто прав, а кто ошибся, и кому впредь заниматься выдачей экспертных заключений. Тем более, что согласно приказам Минобрнауки, «дополнительная экспертиза учебников проводится той же экспертной организацией или другой экспертной организацией при возникновении вопросов в отношении выводов и/или обоснования выводов экспертной организации». Пока же вопросы возникают в основном к порядку проведения самой повторной экспертизы и выбору специалистов для этой работы.

Так, Любовь Савенкова, д.п.н., член-корреспондент РАО, заметила: «Я не понимаю, каким образом выбираются или назначаются специалисты для проведения экспертизы. Раньше этим занимались сотрудники наших институтов, которые очень хорошо разбираются в проблемах. А сейчас иногда в эксперты попадают учителя, которые даже в школе работают недавно».

Но всё это уже будет позднее — по крайней мере, гораздо позже начала следующего учебного года.

На данный момент статус-кво сохранён: никто из издателей не пострадал, лицензии на месте, любимые и хорошо знакомые школьные книжки из рук детей и учителей не вырвут одномоментно. За это и Минобрнауки, и министру лично российское общество должно быть бесконечно благодарно — разбираясь в непростой ситуации, Ольга Васильева и её подчинённые не стали рубить сплеча, хотя поводов, без всякого сомнения, можно было бы при желании найти немало. Вспомнить хотя бы нашумевшее дело с широким привлечением СМИ, общественности и властей — о качестве спешно выпущенного учебника астрономии, в котором нашли более 150 ошибок, неточностей и недочётов.

Однако Ольга Васильева не стала примерять на себя образ кэрролловской Красной Королевы, поэтому кровожадные призывы «Голову с плеч!» остались без её внимания. Может быть, именно это тоже станет одним из положительных итогов её «правления».