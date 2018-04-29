Санкт-Петербург, 29 апреля, 2018, 20:34 — ИА Регнум. Перед матчем «Зенит» — ЦСКА, который состоялся 29 апреля на стадионе «Санкт-Петербург Арена», вышли из строя основные медиа-экраны спортивной арены. Футбольный клуб «Зенит» срочно смонтировал резервное табло, заявив, что ответственность за нештатную ситуацию лежит на городских властях. С табло петербургскому стадиону вообще не везёт.

ИА REGNUM Один из видеоэкранов на стадионе «Санкт-Петербург»

«Утром в день матча система трансляции на экраны вышла из строя; оперативно восстановить её работоспособность не удалось», — говорится в сообщении ФК «Зенит», опубликованном за полтора часа до начала матча.

Причину случившегося в футбольном клубе видят в том, что «до настоящего момента конструкции и инженерные системы стадиона не переданы властями города в эксплуатацию «Зениту», в результате чего клуб не может обеспечить гарантированное качество работы всех систем арены».

«Зенит» принес извинения гостям стадиона за неудобства в связи с отсутствием полноценной медиа-трансляции на стадионе.

В свою очередь, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, который курировал строительство стадиона на Крестовском острове в его финальной стадии, отверг претензии «Зенита».

"Все оборудование исправно. Остальные вопросы к футбольному клубу «Зенит». Они занимаются программным обеспечением. Их и надо спрашивать, в чем дело», — заявил чиновник изданию «Фонтанка».

Однако представители футбольного клуба настаивают на том, что мяч находится на стороне Смольного.

«Система отображения видеоинформации <…> не соответствует проектным параметрам и не сдана подрядчиком (компания из Словакии) заказчику в лице города. Соответственно, в дни проведения матчей управление системой осуществляется дистанционно третьей стороной по соглашению с городом. Без доступа к этой системе клуб не может повлиять на ее работу», — пояснил «Фонтанке» пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

Представитель клуба добавил, что в медиа-системе вышли из строя контроллеры, которые управляют экранами, а вдобавок «город и подрядчик не до конца выполнили обязательства по отношению друг другу, возможно, это и стало причиной сегодняшнего сбоя».

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Как напоминает ИА REGNUM, бывший куратор строительства стадиона, экс-вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, находящийся в следственном изоляторе с ноября 2016 года, как раз обвиняется в хищении средств, выделенных на оснащение спортивной арены современным видеотабло. По версии следствия, более 50 млн рублей в 2014 году были похищены, а городскому бюджету пришлось выделять дополнительные средства на закупку экранов.