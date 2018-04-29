Пермь, 29 апреля, 2018, 19:54 — ИА Регнум. Пермский «Амкар» на своем поле уступил московскому «Спартаку» в матче двадцать восьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 29 апреля на стадионе «Звезда» в Перми, завершилась со счетом 0:2.

(сс) AnnRos Футбол

В составе столичного клуба голевыми действиями отметились Сальваторе Боккетти и Софиан Ханни.

После двадцати восьми матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. Клуб «Амкар», набравший 31 балл, находится на тринадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 28-й тур

«Амкар» (Пермь) — «Спартак» (Москва) — 0:2.

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