Москва, 29 апреля, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ (СКР), посольство РФ в Великобритании и МИД РФ «будут радовать» граждан страны «новостями с фронта», касающимися дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

«У нас есть о чем рассказать», — цитируют Захарову Вести.Ru.

Дипломат напомнила, что интерес британских журналистов к «делу Скрипалей» практически сошел на нет.

«Они (британские журналисты) все замолчали: нет больше в британских СМИ дела Скрипалей вообще, не интересно; никто никого не ищет, никто не проводит никаких расследований…, — заявила Захарова. — Нет этого дела в информационном пространстве».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Официальный Лондон абсолютно бездоказательно утверждает, что к отравлению граждан причастна Россия.

Все обвинения в свой адрес Москва категорически отвергает. МИД РФ неоднократно призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Великобритании неизменно отвечали отказом.

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