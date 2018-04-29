Санкт-Петербург, 29 апреля, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» на своем поле сыграли вничью с московским ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 29 апреля в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Георгий Щенников

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики «Зенита»

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между командами Зенит (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва). Болельщики «ЦСКА»

По ходу игры футболисты двух клубов создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

После двадцати восьми матчей в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. Клуб ЦСКА, набравший 52 балла, находится на третьей позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 28-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 0:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Далер Кузяев

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