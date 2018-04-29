Киев призвал партнеров усилить давление на Россию
Киев, 29 апреля, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Международным партнерам Украины нужно усилить давление на Россию из-за ситуации в Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца на странице в соцсети Twitter.
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Президент Украины Порошенко
«Настоятельно призываем партнеров оказывать большее давление на РФ», — написала Беца.
По ее словам, России якобы нужна «дестабилизация на Украине».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. в Киеве был совершен госпереворот, после чего в Донбассе вспыхнула гражданская война.
Новые власти Украины направили националистические батальоны и ВСУ против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.
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