Берлин, 29 апреля, 2018, 18:35 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили готовность стран защищать торговые интересы ЕС в случае введения США пошлин на европейские товары. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на заявление кабинета министров Германии.

Arune3 Флажки Евросоюза

«Они (Меркель, Макрон и Мэй) согласились с тем, что США не должны принимать торгово-политические меры против Европейского союза и что ЕС в противном случае должен быть готов решительно отстаивать свои интересы в рамках международных правил торговли», — отмечается в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2018 г. глава Белого дома Дональд Трамп распорядился ввести ввозные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%), ввозимые в США.

Позднее Вашингтон предоставил отсрочку в применении пошлин ряду стран-партнеров, в том числе Канаде, Мексике, Австралии и странам ЕС. Срок действия этой отсрочки истекает 1 мая текущего года.

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