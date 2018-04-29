Москва, 29 апреля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора обсудили прошедший межкорейский саммит и подписанную по его итогам Пханмунчжомскую декларацию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Мун Чжэ Ин

«Президент Республики Корея подробно проинформировал об итогах своей встречи в Пханмунчжоме с лидером КНДР Ким Чен Ыном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Мун Чжэ Ин позитивно оценили достигнутые в деревне Пханмунджом договоренности, особо отметив зафиксированное в итоговой декларации положение о денуклеаризации Корейского полуострова.

«Подтверждена готовность РФ и далее содействовать налаживанию практического взаимодействия между Республикой Корея и КНДР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор двух политиков прошел по инициативе южнокорейской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля состоялся первый за последние 10 лет саммит между лидерами КНДР и Южной Кореи.

По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой Пхеньян и Сеул заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

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