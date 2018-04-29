Обнинск, Калужская область, 29 апреля, 2018, 17:25 — ИА Регнум. В канун праздника трудящихся 1 мая начальник цеха керамического производства Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» имени А. Г. Ромашина Калужской области, доктор технических наук Дмитрий Харитонов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Technologiya.ru Дмитрия Харитонова поздравили с госнаградой

Как сообщили 29 апреля ИА REGNUM в пресс-службе «Технологии», учёный Д. Харитонов является молодым сотрудником предприятия, ему 38 лет, но он уже добился больших успехов в производстве и науке.

Придя на ОНПП «Технология» еще студентом Дмитрий Харитонов уже спустя десять лет стал руководителем цеха по внедрению серийных технологий производства изделий на основе керамических и стеклопластиковых материалов для ракетной и авиационной техники. Талантливый молодой руководитель через некоторое время добился увеличения количества выпускаемой цехом в рамках государственного оборонного заказа продукции в 2,5 раза на базе существующих производственных мощностей исключительно за счет оптимизации действующих процессов, изменения графиков работы оборудования и сотрудников.

Трудовой коллектив, возглавляемый Д. Харитоновым — это сплоченная высокопрофессиональная команда, которая является образцом для многих подразделений предприятия.

Не менее значимы заслуги Д. Харитонова и в научной сфере. Он является самым молодым на предприятии доктором технических наук, им опубликовано более 170 печатных работ, является автором и соавтором 65 изобретений, два из которых вошли в число 100 лучших изобретений России. Заслуги ученого и руководителя отмечены Почетной грамотой Федерального космического агентства и премией имени К. Э. Циолковского, он является лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года», неоднократно награждался почетными грамотами предприятия и благодарностями, заносился на городскую Доску почета Обнинска и Доску почета предприятия.

«Это уникальный человек, — заявил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин. — Гордость предприятия. Где еще есть начальник цеха — доктор технических наук? Каждый день, каждый час, на работе, дома — он постоянно думает о том, как сделать свой цех еще лучше. Весь наш коллектив гордится тем, что наши молодые сотрудники добиваются таких успехов и получают награды такого высокого уровня. Мы обязательно продолжим начатую работу по выдвижению молодых специалистов на ключевые роли, как на производственных, так и научных направлениях».