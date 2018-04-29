Ханты-Мансийск, 29 апреля, 2018, 17:08 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) не раскрылся парашют у 15-летней девушки и инструктора. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Цитата из х/ф «Красный рассвет». Реж. Джон Милиус. 1984. США Парашютисты

ЧП произошло в воскресенье, 29 апреля, в районе Карасева озера в пригороде Мегиона.

«Во время прыжка парашют не раскрылся, в свободном падении оба (девушка и инструктор) упали на землю, — говорится в сообщении. — С травмами различной степени тяжести пострадавшие госпитализированы».

По данному факту сургутским следственным отделом было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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