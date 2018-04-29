Ереван, 29 апреля, 2018, 16:53 — ИА Регнум. 29 апреля в столице Армении прошла встреча лидера оппозиции Никола Пашиняна с депутатами Госдумы Российской Федерации. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил сам Пашинян.

Mil.ru Идём прежним курсом

«Мы провели сегодня беседу с депутатами Госдумы, — сказал Пашинян. — У них были вопросы, мы на них ответили».

По его словам, в процессах, которые происходят в настоящее время в Армении, нет «геополитического заговора» против РФ.

«Армяно-российским отношениям ничего не угрожает», — добавил лидер оппозиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акции против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра проходят в стране с 13 апреля текущего года. Протесты возглавил оппозиционный депутат Никол Пашинян.

23 апреля Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра. Затем в отставку ушло правительство, а полномочия премьер-министра перешли к первому вице-премьеру, первому зампредседателя правящей Республиканской партии Армении Карену Карапетяну. Однако протесты в Армении не прекратились. Сторонники оппозиции потребовали избрания на пост премьер-министра страны «народного кандидата» Никола Пашиняна.

Читайте также: Пашинян уверяет, что геополитических реверсов не будет

А также: Николу Пашиняну больше ничего не мешает стать премьером Армении