Триполи, 29 апреля, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Военно-транспортный самолет, на борту которого находился технический груз для нефтяных скважин, потерпел крушение в Ливии. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на источники в силах безопасности нефтяной зоны «Шераре».

Pxhere.com После авиакатастрофы. Остатки самолёта

ЧП произошло в воскресенье, 29 апреля, на юго-западе страны. По последним данным, в результате инцидента погибли 5 человек.

«Самолет, принадлежавший ВВС Ливии, держал курс на столицу Триполи и разбился через несколько минут после взлета с аэродрома в «Шераре», — передает вещатель.

В настоящее время выясняются причины трагедии.

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