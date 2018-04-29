Киев, 29 апреля, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз расписался в своей исторической безграмотности, заявив, что в 1918 году на Черноморском флоте «победило украинское движение». Соответствующее сообщение он опубликовал сегодня, 29 апреля, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

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«29 апреля 1918 года над большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-желтый флаг. Провозглашение создания ВМС Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте», — пишет Порошенко.

Он также добавил, что якобы действия «украинской армии» привели к «падению большевистского режима в Крыму». В конце своего сообщения Порошенко добавил хэштег «Крым — это Украина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, захватившие на Украине власть бандеровцы и их приспешники не могут смириться с потерей Крыма, которые определили свою судьбу на референдуме о самоопределении в марте 2014 года. Они до сих пор уверены, что Крым якобы принадлежит Украине, а Россия его «незаконно аннексирована». И это несмотря на то, что референдум был проведен в соответствии со всеми нормами международного права и Устава ООН.

Что касается «победы украинского движения» на Черноморском флоте в 1918 году, то оно совершенно точно смахивает на бред.

Речь идёт о трагических событиях, связанных с судьбой Черноморского флота в годы революции и гражданской войны. В 1918 году большевики были вынуждены заключить с Германской империей Брестский мир, так как страна не могла оказать никакого сопротивления наступающей германской армии. Даже несмотря на формальный мир германские части продолжали наступать и смогли оккупировать значительную часть современной Украины и Белоруссии, а также Прибалтику.

Наступали немцы и на Крым, где после революции установилась слабая советская власть. С собой немцы тащили вооруженные отряды Украинской Народной Республики (УНР), которая по сути была обычной германской марионеткой. Именно эти отряды, которыми командовал Петр Болбочан, Порошенко гордо именует «украинской армией», которая якобы свергла власть большевиков в Крыму.

Севастополь в те годы, как и сейчас, был главной базой Черноморского флота. Практически все боевые корабли были сосредоточены в этой военной гавани.

Командование флотом опасаясь захвата кораблей немцами, попыталось предпринять хитрость, и приказало поднять украинские флаги на военных судах (не все корабли подчинились этому приказу). Однако немцы совершенно точно собирались захватить боевые корабли Черноморского флота, которые представляли грозную силу. Тогда флот снялся с якоря, спустил украинские флаги и ушел в Новороссийск.

Ни о каком «украинском движении» на Черноморском флоте в 1918 году речь вообще не шла.