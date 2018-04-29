Ижевск, 29 апреля, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Экскурсионный автобус опрокинулся в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Цитата из х/ф «Беглец». Реж. Эндрю Дэвис. 1993. США Авария автобуса

ДТП произошло в воскресенье, 29 апреля, недалеко от села Совхозный Завьяловского района.

«Водитель автобуса «Сетра» при развороте задним ходом совершил съезд в кювет и опрокидывание, — говорится в сообщении. — В результате ДТП в медучреждение были доставлены 2 человека».

Отмечается, что всего в пассажирском транспортном средстве находились 39 человек, в том числе семеро детей.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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