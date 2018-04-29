Екатеринбург, 29 апреля, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Парк футбола Чемпионата мира FIFA 2018 в России в Историческом сквере Екатеринбурга 29 апреля открыли вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, глава администрации города Александр Якоб, послы города-организатора ЧМ-2018 Антон Шипулин и Александр Пантыкин. Специальными гостями площадки стали легенда мирового футбола, Чемпион мира FIFA 1998 Марсель Десайи и французский актер Сами Насери — исполнитель главной роли в фильме «Такси».

Павел Кузнецов. Футбол. 1931

Парк футбола — это передвижной комплекс с аттракционами и викторинами, который шествует по городам — организаторам ЧМ-2018. В центре Екатеринбурга он будет работать два дня — 29 и 30 апреля.

«Уже совсем скоро в Екатеринбурге состоится знаменательное событие, и мы примем большой футбол и будем удачно и успешно болеть. Поздравляю вас с приближающимся Чемпионатом мира!», — обратился к гостям парка Павел Креков.

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб отметил, что уже многое сделано для того, чтобы праздник мирового футбола прошел в столице Урала на высоком организационном уровне. Он призвал горожан вместе создать в Екатеринбурге такую атмосферу, чтобы все, кто приедет сюда летом на матчи ЧМ-2018, почувствовали наше гостеприимство и захотели снова и снова приезжать в Россию. «А приятные поводы для этого будут», — заверил он.

Олимпийский чемпион по биатлону, посол Екатеринбурга, города — организатора Чемпионата, Антон Шипулин рассказал, что сам будет летом болеть за красивый футбол и выразил надежду на то, что сборная России покажет себя в играх хорошо. А композитор и музыкант Александр Пантыкин спел вместе с гостями площадки, пожалуй, самую «футбольную» песню в истории русского рока — «Аргентина — Ямайка 5:0», написанную уральской группой «Чайф». Впрочем, «дедушка русского рока» и участники мероприятия немного изменили текст песни, посвятив ее сборной России.

Французский футболист Марсель Десайи не случайно принял решение поучаствовать в открытии Парка футбола в Екатеринбурге: 21 июня в матче группы C на ЧМ на «Екатеринбург Арене» сборная его страны сыграет со сборной Перу.

«Я очень рад быть здесь, это честь для меня — открывать Парк футбола у вас в Екатеринбурге. Я вижу, что Россия уже готова к Чемпионату мира, и я рад чувствовать эту энергетику», — сказал спортсмен.

Большой любитель футбола актер Сами Насери вышел к гостям площадки в центре Екатеринбурга в майке сборной Франции с номером «10». Как известно, под этим номером играл легендарный Зинедин Зидан. Кроме того, в такой же майке ездил его герой в фильме «Такси». Актер по-русски поприветствовал собравшихся.

«Здорово, что благодаря Чемпионату есть такая возможность у жителей других стран — приехать в Россию и познакомиться с людьми, узнать, что это за страна. До этого я в Екатеринбурге не был, но мне советовали друзья — съезди, очень хороший город. К сожалению, мне уже сегодня нужно уезжать, но я надеюсь вернуться сюда на игру», — рассказал он.

После церемонии открытия ее участники попробовали свои силы на аттракционе «Робокипер». Приглашенные звезды также провели для гостей парка автограф‑ и фотосессию.

В понедельник, 30 апреля, в Парке футбола состоится презентация униформы волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. В мероприятии также ожидается участие Марселя Десайи.