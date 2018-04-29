Подгорица, 29 апреля, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Пассажирский самолет российской авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Тиват (Черногория), совершил аварийную посадку в Подгорице. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщила на своей странице в социальных сетях солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, которая находилась в этом самолете.

Commons.wikimedia.org Сел «на брюхо»

По её словам, сразу после взлета у самолета не закрылись должным образом закрылки. Затем самолет якобы около часа не был виден с экранов рада, а перед посадкой долго кружил.

«По стюардессам поняли, что происходит ужасное — все трясутся, бледные. Объявляют аварийную посадку в другом месте и спрашивают, есть ли на борту врачи. Мы должны были приземлиться в Тивате, а полетели в другое место», — пишет Серябкина.

Также она считает, что все стюардессы, кроме одной, вели себя непрофессионально и только подогревали панику на борту своим поведением. Окончательно Серябкину шокировало то, что стюардессы объявили о возможных ударах при посадке, всем рекомендовали закрыт голову руками, а потом бежать из салона и не брать с собою вещи.

«На борту был ад — все рыдали, орали. Все стюардессы самолета S7, кроме одной, вели себя абсолютно непрофессионально… Тот факт, что мы сегодня приземлились, — счастливый случай», — считает Серябкина.

В пресс-службе авиакомпании S7 подтвердили информацию об аварийной посадке рейса GH 925 В Черногории. Причиной назван невыпуск закрылков крыла в посадочную конфигурацию.

«С учетом попутного ветра, длины взлетно-посадочной полосы и географического положения аэропорта Тивата, командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Подгорице. Экипаж действовал профессионально, согласно требованиям безопасности. Подобные нештатные ситуации регулярно отрабатываются пилотами и экипажем», — сообщили в авиакомпании.

Из Подгорицы пассажиры были доставлены до Тивата на автобусе.