Ереван, 29 апреля, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Республиканской партии Армении (РПА) не будет препятствовать избранию «народного кандидата» в премьер-министры, если все три остальные фракции парламента выдвинут одного кандидата. Об этом заявил руководитель парламентской фракции РПА, имеющей большинство в парламенте, Ваграм Багдасарян после встречи с лидером оппозиции Николом Пашиняном.

Photolure Никол Пашинян

«Я буквально сообщил ему [Пашиняну] следующее: если три политические силы Национального собрания будут иметь единого, одного кандидата, имя не указывается, мы не станем препятствием кандидату, которого назовут народным кандидатом», — заявил Багдасарян.

На уточняющий вопрос журналиста, значит ли это, что они обеспечат кворум, Багдасарян ответил утвердительно.

«Мы также призвали и предложили, чтобы не нарушался покой людей, прекратить блокирование дорог, митинги, чтобы мы регламентировано шли на выборы 1 мая. Это была наша договоренность», — добавил Ваграм Багдасарян.

Партия «Дашнакцутюн», покинувшая правящую коалицию несколько дней назад, уже заявила о поддержке Никола Пашиняна на выборах нового премьер-министра Армении. Решение выдвинуть на пост премьера лидера протестов приняла и крупнейшая оппозиционная партия страны — «Процветающая Армения». Правящая Республиканская партия ранее объявила о решении не выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра.

Сам Пашинян после встречи с Ваграмом Багдасаряном заявил, о том, что в Армении должны быть проведены досрочные парламентские выборы, вопрос лишь в датах их проведения.

С большой долей вероятности уже сейчас можно констатировать, что Никол Пашинян станет новым премьер-министром Армении.

С 13 апреля в Армении проходят акции против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Протесты возглавил оппозиционный депутат Никол Пашинян. 23 апреля Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра. Затем в отставку ушло правительство, а полномочия премьер-министра перешли к первому вице-премьеру, первому зампредседателя правящей Республиканской партии Армении Карену Карапетяну. Однако протесты не прекратились. Протестующие потребовали избрания на пост премьер-министра «народного кандидата», которым стал Никол Пашинян.